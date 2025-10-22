circle x black
Salute: a Roma il convegno 'Giornata internazionale di consapevolezza sulla balbuzie'

22 ottobre 2025 | 15.29
Redazione Adnkronos
Creare maggiore consapevolezza e valorizzare l'importanza dell'inclusione, ricordando che la voce di chi balbetta merita di essere ascoltata e rispettata. È il messaggio principale lanciato nella giornata internazionale di consapevolezza sulla balbuzie dall'Associazione Lea-Libera espressione autentica e Psicodizione Onlus al convegno patrocinato dal Consiglio regionale del Lazio. Un incontro, quello romano, che ha fatto da apripista alle iniziative di sensibilizzazione sul disturbo del linguaggio che coinvolge circa l'1% della popolazione e che spesso genera discriminazioni, soprattutto tra i più giovani.

