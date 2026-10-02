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Salute, Amgen lancia campagna di sensibilizzazione su malattia IgG4-correlata

02 ottobre 2026 | 14.12
Redazione Adnkronos
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Al via oggi "NON M'IngG4nno", una campagna di sensibilizzazione sulla malattia IgG4-correlata, una patologia rara che può coinvolgere organi diversi, presentarsi con sintomi apparentemente scollegati ed essere scambiata per altre condizioni, che per questo viene soprannominata "la grande imitatrice". L'iniziativa, promossa da Amgen insieme ad Anmar e Apmarr con il patrocinio di Fir e Sir, è cominciata con una performance di body-painting alle Colonne di San Lorenzo di Milano che vuole simboleggiare la capacità di questa malattia di confondersi con altre manifestazioni patologiche.

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