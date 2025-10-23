Salute: anestesista De Rosa 'sepsi tra principali cause di mortalità ancora sottovalutate'

"La sepsi è un problema grave e globale. Rappresenta tuttora una delle principali cause di mortalità tra i nostri pazienti. È una sfida che riguarda l'intera comunità, ma molte persone non ne sono consapevoli. Il programma scientifico", dell'ICare 2025, "offre un ampio spazio al dibattito multidisciplinare e alla sepsi per approfondire gli aspetti diagnostici e affrontare le strategie terapeutiche". Sono le parole di Silvia De Rosa, responsabile del comitato comunicazione della Società italiana di anestesia rianimazione e terapia intensiva e del dolore, al 79esimo Congresso nazionale Siaarti.