Salute, Baldini (J&J): “Per costruire personale medico del futuro dobbiamo partire dai giovani”

“Oggi siamo qui a Milano, all'Istituto Nazionale dei Tumori e abbiamo iniziato questo bellissimo percorso, che vede la collaborazione scientifica dell’Istituto per costruire le figure della salute e il personale medico del futuro. Per farlo dobbiamo partire dai giovani, dei quali vogliamo stimolare l'interesse con questo nuovo percorso”. Lo dichiara Alessandra Baldini, direttrice medica Johnson & Johnson Italia, in occasione della presentazione della nuova edizione di ‘Fattore J’, un'iniziativa di Johnson & Johnson e Fondazione mondo digitale Ets che mira a sensibilizzare le giovani generazioni sul valore dell’innovazione nel campo della salute. Nel 2024-2025, il progetto esplorerà come l'intelligenza artificiale sta trasformando la medicina del futuro.