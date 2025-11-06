circle x black
Salute, Barachini: "Docufilm avvicina persone a comprendere malattie a volte invisibili"

Alla presentazione di 'Il mio nuovo mondo': "Deve portare anche uno sviluppo della ricerca farmaceutica, un'attenzione del Governo e delle istituzioni"

06 novembre 2025 | 16.38
Redazione Adnkronos
"Raccontare le storie di chi soffre di una malattia cronica o di una malattia rara è un modo per avvicinare le persone alla comprensione di una malattia che a volte è invisibile". Sono le parole del senatore Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presentazione di 'Il mio nuovo mondo', docufilm che racconta la vita di 3 persone che vivono con malattie croniche e rare.

Rendere visibile queste patologie "significa accendere una luce su queste realtà che sono molto difficili, anche per chi sta vicino ai malati - aggiunge Barachini - E' importante che questo documentario porti nelle case degli italiani, grazie anche alla programmazione televisiva, una storia che deve sviluppare una vicinanza alle storie delle malattie rare, ma anche della ricerca farmaceutica, un'attenzione del Governo, delle istituzioni, del Parlamento a queste tematiche".

