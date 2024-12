Salute, Bosso (Croce Rossa Milano): “La prevenzione è fondamentale”

“La prevenzione è fondamentale, non si può farne a meno ed è molto importante indirizzare i giovani verso la prevenzione. Noi come Croce Rossa Milano, da anni che nelle piazze ci portiamo avanti con questa prevenzione e l'informazione alla cittadinanza”. Così Paolo Bosso, vicepresidente Croce Rossa Milano, in occasione del convegno “S3 – Salute Sessuale Sia" in programma a Milano il 12 e il 13 dicembre. Un evento organizzato dalla Società italiana di andrologia (Sia) dove i principali esperti nazionali faranno il bilancio sui successi delle precedenti campagne e il punto sulle sfide della prevenzione andrologica a 360°, che abbraccia tutte le fasce di età maschili.