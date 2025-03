Salute: cardiologo Crisci, ‘ screening e target terapeutici in base a rischio cardiovascolare’

Quando si parla di rischio cardiovascolare “non esiste un identikit valido per tutti i soggetti, ognuno ha la sua categoria di rischio che viene determinata sulla base di alcune caratteristiche cliniche, tra cui i livelli di colesterolo e glicemia, l’ipertensione arteriosa e il fumo di sigaretta. Sulla base di questo, noi clinici siamo in grado di valutare, attraverso degli score, il rischio del paziente, da basso a moderato, fino a elevato e molto elevato. In relazione alla categoria di rischio andiamo ad adattare lo screening cardiovascolare e a decidere i target terapeutici da raggiungere”. Sono le parole di Mario Crisci, dirigente medico Uoc Cardiologia interventistica, Aorn dei Colli - ospedale Monaldi, Napoli, intervenendo all’incontro ‘Non solo colesterolo Ldl: alla scoperta della Lipoproteina (a)’ organizzato da Novartis a Milano.