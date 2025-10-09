Salute: Cinquepalmi (Gsk), 'obiettivo zero riacutizzazioni in Bpco'

"Stabilizzare la Bpco", la broncopneumopatia cronica ostruttiva, "è un obiettivo che comincia a creare consenso e consapevolezza. È una patologia complessa che ha ancora dei gap importanti da colmare. Aver alzato l'asticella e aver portato a definire l'obiettivo importante di zero riacutizzazioni e non peggioramento della sintomatologia, credo possa permettere ai pazienti di vivere non solo in maniera ottimale, ma di vivere anche più a lungo". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Donato Cinquepalmi, Respiratory & cep medical head di Gsk, all'incontro con la stampa "Copd stability: un nuovo obiettivo nella gestione della Bpco", organizzato da Gsk a Milano.