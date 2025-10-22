Salute: Comastri (Lea), 'bambini balbuzienti invisibili, occorre consapevolezza'

"C'è un grande bisogno di dare voce al mondo della balbuzie, che troppo spesso rimane sottotraccia. È fondamentale costruire protocolli scolastici che permettano agli insegnanti di sapere come intervenire e come sostenere concretamente i bambini e i ragazzi con questo disturbo del linguaggio. Serve inoltre una formazione mirata anche per gli operatori sanitari e una maggiore sensibilità nel mondo del lavoro". Lo ha dichiarato Chiara Comastri, responsabile scientifica dell'Associazione Lea – Libera l'espressione autentica, intervenendo al convegno organizzato dall'Associazione e da Psicodizione Onlus in occasione della Giornata internazionale di consapevolezza sul disturbo del linguaggio.