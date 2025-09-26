circle x black
Salute: diabete, pediatra Rabbone 'sistemi Aid migliorano qualità di vita a tutta la famiglia'

26 settembre 2025 | 16.09
La Struttura complessa di pediatria (Scdu) dell'ospedale Maggiore della Carità di Novara "è uno dei pochi centri che utilizza i sistemi Aid - Automated insulin delivery, da subito, in tutti gli esordi. In termini di compenso metabolico otteniamo dei risultati eccezionali, quasi quanto non avere il diabete. Rendere la vita dei pazienti migliore, soprattutto dei bambini, migliora anche tutto il nucleo familiare". Così Ivana Rabbone, direttrice Struttura complessa di pediatria (Scdu) ospedale Maggiore della Carità di Novara e referente regionale Rete diabetologica pediatrica piemontese, intervenendo a Roma all'incontro 'Moving borders in diabetes care: la tecnologia che modella il cambiamento' durante il quale sono state presentate quattro innovazioni tecnologiche per la gestione del diabete di tipo 1, introdotte da Movi in collaborazione con Tandem Diabetes Care.

