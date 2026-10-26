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Salute: esperti, 'vaccini influenzali strumento di prevenzione che protegge sostenibilità Ssn'

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26 ottobre 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
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La vaccinazione antinfluenzale è uno strumento non solo di salute e prevenzione ma di sostenibilità per il Servizio sanitario nazionale. Con circa 8000 decessi annui, 157 mila ricoveri ospedalieri e un impatto economico complessivo che sfiora i 2,86 miliardi di euro, l'influenza stagionale rappresenta una delle principali sfide sanitarie del Paese. È dunque improrogabile l'implementazione della diffusione di vaccini ad elevata efficacia e target-specifici. È quanto emerge dall'evento "INFLUENTI - Enduring Innovation in Influenza", organizzato da CSL Seqirus per definire un nuovo modello di prevenzione influenzale basato su appropriatezza, sostenibilità ed evidenze scientifiche. L'iniziativa, svoltasi in vista del Congresso Nazionale della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica - SItI, ha riunito a Genova i principali attori della sanità pubblica, dell'economia sanitaria, della ricerca biomedica e delle scienze sociali.

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