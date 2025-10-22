Salute: Fermariello (Roma Capitale): "Giornata consapevolezza balbuzie promuove inclusione"

La giornata internazionale di consapevolezza sulla Balbuzie è "da tempo occasione per l'avvio di percorsi nuovi che possano tutelare anche i bambini e le bambine che fin dai primissimi anni si trovano a convivere con un disturbo spesso non compreso dagli altri, diventando vittime di discriminazioni e malintesi". Lo ha detto Carla Consuelo Fermariello, consigliere dell'Assemblea Capitolina e presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, intervenendo al convegno promosso a Roma dall'Associazione Lea-Libera l'espressione autentica e da Psicodizione Onlus nella giornata internazionale sulla consapevolezza del disturbo del linguaggio.