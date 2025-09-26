circle x black
Cerca nel sito
 

Salute, ginecologo Serati: 'urgenza minzionale sintomo chiave vescica iperattiva'

bms 2 b

26 settembre 2025 | 10.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La vescica iperattiva è il disturbo urinario più diffuso nel sesso femminile e può portare a un forte peggioramento della qualità di vita, con urgenza continua, risvegli notturni, incontinenza e difficoltà anche nei rapporti sessuali. Non esistono strategie di prevenzione efficaci, se non la cura delle abitudini minzionali sin dalla giobane età. Per questo è fondamentale identificare precocemente il problema, basandosi sull'ascolto attento dei sintomi e sull'uso di strumenti come il diario minzionale e, se necessario, esami diagnostici". Lo ha detto Maurizio Serati, professore associato di Ginecologia e Ostetricia all'Università dell'Insubria, in occasione dell'incontro Urology Resident Academy tenutosi al Policlinico Tor Vergata a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza