Salute: Giovannardi (Curasept), 'per ogni stile di comportamento una strategia per igiene orale'

"Sappiamo che ognuno di noi è diverso. Attraverso l'individuazione del proprio stile comportamentale si può capire quali strategie adottare per prendersi cura al meglio della propria salute orale. Questo progetto ci permette infatti di aiutare le persone a essere più costanti e ad avere una routine del sorriso più costante". Sono le parole di Giulia Giovannardi, Chief Marketing & Sales Officer di Curasept, in occasione dell'evento organizzato dall'azienda a Milano per presentare la guida 'I colori del sorriso. 4 stili comportamentali per migliorare la cura di sé'.