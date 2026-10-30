Salute: igienista dentale Modesti, 'per igiene orale adattare consigli universali in base al proprio stile comportamentale'

"Per ogni colore, la guida propone dei consigli per migliorare la salute orale generale. Si tratta di consigli in parte universali che però possono essere adattati al tuo colore per trovare il modo di usarli al meglio. Questi consigli - precisa - sono uno spazzolamento per 2 minuti due volte al giorno, la pulizia interprossimale con filo interdentale o scovolino, un colluttorio e stili di vita congrui. Ad esempio, è prezioso adattare un'alimentazione a favore del sorriso e effettuare regolari controlli periodici dall'igienista o dal professionista di fiducia". Così l'igienista dentale e docente universitario Daniele Modesti, intervenendo nel corso dell'evento organizzato da Curasept a Milano per presentare la guida 'I colori del sorriso. 4 stili comportamentali per migliorare la cura di sé'.