Salute: infettivologo Bassetti (Irccs San Martino), 'letalità infezioni fungine invasive tra il 30 e il 50%'

01 ottobre 2025 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I numeri delle infezioni fungine sono importanti nel nostro Paese. Ogni anno, quelle meno gravi, come le micosi del cavo orale (mughetto ed esofagiti) e la vulvovaginite da candida, colpiscono tra i 4 e i 6 milioni di persone. Le forme invasive, che riguardano soprattutto persone sottoposte a lunghe ospedalizzazioni, interventi chirurgici, che usano cateteri o che sono immunodepresse, hanno un'incidenza minore ma fanno molti più danni, sia per quanto riguarda la letalità per il paziente, che varia tra il 30 e il 50%, che in termini di impatto sul Sistema sanitario nazionale". Così Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova, all'incontro con la stampa 'Infezioni fungine invasive: come le affrontiamo oggi e quali sono le novità terapeutiche', organizzata da Mundipharma a Milano.

