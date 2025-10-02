circle x black
Salute, Levrini (Uninsubria): "Masticare bene è fondamentale anche per la mente"

02 ottobre 2025 | 14.15
Redazione Adnkronos
"La forza masticatoria si riduce se non si curano i denti nel tempo. I denti non servono solo a sorridere, ma soprattutto a masticare. Mangiare bene è fondamentale, non solo per il corpo ma anche per la mente. Quando i denti non permettono più di vivere con serenità il momento del pasto, ne risente anche l'equilibrio psicologico della persona. Tutti sanno che bisogna lavarsi i denti, ma il vero traguardo è trasformare questo sapere in coscienza, per creare abitudini durevoli". Lo ha spiegato Luca Levrini in occasione di un incontro con la stampa per il 45esimo Mese della prevenzione dentale alla Camera dei Deputati. 

