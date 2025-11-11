circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: Magi (Sumai), 'senza specialisti ambulatoriali tenuta Ssn è a rischio'

11 novembre 2025 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le criticità maggiori del Ssn sono la carenza di specialisti ambulatoriali del territorio e di infermieri. Noi da tempo cerchiamo di far capire alla politica che la mancanza di tali figure può solo aumentare le liste d'attesa. Dal momento che il territorio deve fare da filtro nelle Case di comunità, la nostra paura è che non ci siano più, a breve, gli specialisti all'interno di queste strutture e che, di conseguenza, i cittadini, dovendo trovare una soluzione specialistica, si rechino sempre di più in Pronto soccorso o siano costretti a rinunciare alle cure". E' l'allarme  lanciato da Antonio Magi, segretario generale Sumai-Assoprof, al 57esimo Congresso nazionale specialisti ambulatoriali 'Dove finisce la teoria e inizia la cura', a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza