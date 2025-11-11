Salute: Magi (Sumai), 'senza specialisti ambulatoriali tenuta Ssn è a rischio'

"Le criticità maggiori del Ssn sono la carenza di specialisti ambulatoriali del territorio e di infermieri. Noi da tempo cerchiamo di far capire alla politica che la mancanza di tali figure può solo aumentare le liste d'attesa. Dal momento che il territorio deve fare da filtro nelle Case di comunità, la nostra paura è che non ci siano più, a breve, gli specialisti all'interno di queste strutture e che, di conseguenza, i cittadini, dovendo trovare una soluzione specialistica, si rechino sempre di più in Pronto soccorso o siano costretti a rinunciare alle cure". E' l'allarme lanciato da Antonio Magi, segretario generale Sumai-Assoprof, al 57esimo Congresso nazionale specialisti ambulatoriali 'Dove finisce la teoria e inizia la cura', a Roma.