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Salute, Marcellusi (uniMi): 'evitate oltre 20 mila ospedalizzazioni grazie a vaccino antinfluenzale adiuvato'

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26 ottobre 2026 | 16.02
Redazione Adnkronos
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"Negli ultimi 30 anni sono state somministrate più di 80 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale adiuvato. Questo ha consentito di evitare oltre 20 mila ospedalizzazioni e complicanze legate all'influenza, con un risparmio per il sistema sanitario di oltre 130 milioni di euro". Lo spiega Andrea Marcellusi, professore di Economia sanitaria, dipartimento di Scienze farmaceutiche, università degli studi di Milano, nel corso dell'evento "Influenti- Enduring Innovation in Influenza", organizzato da CSL Seqirus e che ha anticipato l'avvio del Congresso nazionale della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI), che si è tenuto presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico a Genova.

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