Salute mentale, Campitiello (Min Salute): “Fondamentale prevenzione in ottica One Health”

“Prevenire significa non avere la malattia. Pertanto, è fondamentale anche la prevenzione dei disturbi mentali in un'ottica di One Brain e, di conseguenza, di One Health. E’ scientificamente dimostrato quanto i corretti stili di vita, così come l'attività fisica, possano incidere anche sulla salute mentale. Quindi, il ministero e le istituzioni hanno il dovere di comunicare ed informare, in quanto, attraverso la prevenzione si possono ottenere realmente grandi risultati”. E’ quanto dichiarato da Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute, alla presentazione dell’Intergruppo Parlamentare One Brain’ dedicato alla tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici.