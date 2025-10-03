Salute: Mese prevenzione dentale, salute orale è anche qualità della vita

Oltre il 60% degli italiani ha già prenotato una visita odontoiatrica, ma il 40% continua a posticipare e metà di questi non intende farlo. Un dato che preoccupa, soprattutto in un Paese sempre più longevo, dove la salute orale è strettamente legata a benessere e autonomia. In occasione del 45esimo Mese della prevenzione dentale, la più longeva campagna italiana dedicata alla salute orale, nata dalla collaborazione tra Mentadent e Andi, Associazione nazionale dentisti italiani, si rilancia il tema della salute gengivale, funzione masticatoria e prevenzione come responsabilità condivisa.