Accompagnare le associazioni pazienti e le organizzazioni civiche in un percorso di rafforzamento delle competenze e di consapevolezza per renderle sempre più strategiche e determinanti nella definizione delle politiche sanitarie. È l’obiettivo del ‘Patient Association Academy’ il nuovo modello di collaborazione presentato a Milano da Johnson & Johnson Innovative Medicine durante l’evento “Il nuovo ruolo delle associazioni pazienti in ambito salute: nasce la Patient Association Academy”.