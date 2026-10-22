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Salute, Natoli (Siaarti): "Gestione del dolore, dall'emergenza alle cure palliative con percorsi trasversali"

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22 ottobre 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
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"La terapia del dolore in Italia è sempre in evoluzione, ma non siamo ancora abbastanza capillari". Così Silvia Natoli, responsabile medicina del dolore e cure palliative Siaarti, all'80esimo convegno della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva in svolgimento a Milano dal 22 al 24 ottobre. Nel convegno Siaarti 2026 vengono anche illustrati i nuovi percorsi formativi basati su casi clinici, con particolare attenzione alla gestione dei pazienti con dipendenza da oppioidi.

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