circle x black
Cerca nel sito
 

Salute, neurologo Labate: "Epilessia per la prima volta in Finanziaria"

"Prossimo passo porre l'attenzione sulla vasta popolazione con forma farmaco-sensibile"

Salute, neurologo Labate:
05 novembre 2025 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In questi ultimi 2 anni le novità sull'epilessia riguardano soprattutto i rapporti istituzionali. Esistono 4 disegni di legge in Parlamento. Nessuno ha ancora dato i suoi frutti, ma per la prima volta la Sin - Società italiana di neurologia e la Lice - Lega italiana contro l'epilessia hanno avuto una voce unica nelle varie audizioni in X Commissione o in Parlamento con i legislatori e con i relatori. Un passo avanti testimoniato dalla presenza della parola 'epilessia' nell'ultima Finanziaria, anche se è relativa alle persone con epilessia farmaco-resistente e ai portatori di disabilità". Lo ha detto Angelo Labbate, professore di Neurologia dell'università degli studi di Palermo, al 55° Congresso della Sin.

L'obiettivo delle società scientifiche è quello di "porre l'attenzione sulla vasta popolazione con forma" di epilessia "farmaco-sensibile, non farmaco-resistente, cioè quelli che hanno una vita normale, ma subiscono lo stigma. Questo sarà uno dei propositi miei e della Società italiana di neurologia - assicura il neurologo - Si tratta di persone che hanno difficoltà di accesso al lavoro, difficoltà a costruire una famiglia, a socializzare normalmente e a praticare sport".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Congresso della Società italiana di neurologia (Sin) epilessia farmaco resistente epèilessia farmaco sensibile Lice Lega italiana contro l'epilessia epilessia in legge bilancio finanziaria Angelo Labbate
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza