Salute: nuove possibilità nella correzione dei difetti visivi con le lenti Icl

Le lenti Icl, approvate dalla Fda (Food and drug administration) e caratterizzate da un tasso di soddisfazione superiore al 99%, rappresentano una tecnologia avanzata per la correzione di miopia, astigmatismo e ipermetropia. Una tecnologia che ha reso possibile ciò che un tempo era irraggiungibile, ampliando l'accesso alla chirurgia refrattiva anche ai pazienti non idonei ai laser tradizionali a causa di miopie elevate o specifiche caratteristiche oculari. Con oltre trent'anni di impiego clinico e più di tre milioni di impianti nel mondo, le Icl si distinguono per l'elevata qualità visiva garantita: nitida, stabile e costante nel tempo.