Salute: Oliva (Anmco): "Attenzione su prevenzione, innovazione terapeutica e ricerca"

A Roma gli Stati generali 2025 su innovazione e sinergia con le istituzioni
"Gli Stati Generali rappresentano un appuntamento di grande rilievo che vede la più importante società scientifica italiana di cardiologi interagire con le istituzioni ponendo l’attenzione sulla prevenzione primaria e secondaria, sull’innovazione terapeutica e sulla ricerca cardiovascolare”. Così Fabrizio Oliva, Past president Anmco, intervenendo in occasione degli Stati Generali 2025 dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri al Ministero della Salute a Roma.
"L’Anmco è la vera spina dorsale della cardiologia italiana - aggiunge Federico Nardi, presidente designato Anmco - perché rappresenta i grandi atenei e gli ospedali, ma anche le realtà territoriali più piccole". Riferendosi al luogo in cui si è svolto l'evento, Nardi ha sottolineato che lavorare "insieme ai decisori politici e alla società civile, significa costruire insieme in una traiettoria comune per curare in modo sempre più appropriato, efficiente ed efficace i nostri pazienti".