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Salute orale: Andi e Mentadent, 'trasformare in azione la consapevolezza su prevenzione'

01 ottobre 2026 | 15.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sensibilizzare le persone affinché trasformino in azione concreta la consapevolezza dell'importanza della prevenzione in tema di salute orale. È con questo obiettivo che prende il via il 46° mese della prevenzione dentale (mesedellaprevenzionedentale.it) , iniziativa promossa da Mentadent e Andi - Associazione nazionale dentisti italiani e presentata a Roma. Il confronto ha riunito rappresentanti del mondo odontoiatrico, accademico e istituzionale per analizzare abitudini, criticità e prospettive legate alla salute della bocca. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati dell'indagine condotta da Mentadent su 2.000 cittadini tra i 18 e i 75 anni, da cui emerge infatti un importante divario tra consapevolezza e prevenzione orale: l'80% delle persone intervistate dichiara di essere consapevole di dover fare delle azioni per migliorare la propria salute orale ma solo 4 su 10 affermano di sapere effettivamente cosa fare. Per aiutare i cittadini a colmare questo gap è stato creato un hub informativo digitale sul sito del Mese della Prevenzione.

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