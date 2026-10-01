Salute orale: Andi e Mentadent, 'trasformare in azione la consapevolezza su prevenzione'

Sensibilizzare le persone affinché trasformino in azione concreta la consapevolezza dell'importanza della prevenzione in tema di salute orale. È con questo obiettivo che prende il via il 46° mese della prevenzione dentale (mesedellaprevenzionedentale.it) , iniziativa promossa da Mentadent e Andi - Associazione nazionale dentisti italiani e presentata a Roma. Il confronto ha riunito rappresentanti del mondo odontoiatrico, accademico e istituzionale per analizzare abitudini, criticità e prospettive legate alla salute della bocca. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati dell'indagine condotta da Mentadent su 2.000 cittadini tra i 18 e i 75 anni, da cui emerge infatti un importante divario tra consapevolezza e prevenzione orale: l'80% delle persone intervistate dichiara di essere consapevole di dover fare delle azioni per migliorare la propria salute orale ma solo 4 su 10 affermano di sapere effettivamente cosa fare. Per aiutare i cittadini a colmare questo gap è stato creato un hub informativo digitale sul sito del Mese della Prevenzione.