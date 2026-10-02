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Salute orale: Bondi (Andi), 'consapevolezza si costruisce con manifestazioni come Mese della Prevenzione'

02 ottobre 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
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"Quest'anno l'Associazione nazionale dentisti italiani - Andi compie ottant'anni. Il Mese della Prevenzione è un appuntamento fisso per l'associazione, per i nostri colleghi e per i cittadini da 46 anni. In questo periodo abbiamo fatto molta divulgazione, perché attraverso manifestazioni di questo genere si costruisce la consapevolezza di avere problemi alla salute orale". Lo ha detto Corrado Bondi, presidente nazionale Andi - Associazione nazionale dentisti italiani, intervenendo all'incontro con la stampa di presentazione del 46esimo mese della prevenzione dentale, svoltasi a Roma e promossa da Andi -  Associazione nazionale dentisti italiani e Mentadent.

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