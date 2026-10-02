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Salute orale: De Giovanni (Unilever), 'nostro hub digitale supporta consapevolezza in tema di prevenzione'

02 ottobre 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La creazione di un hub digitale sul sito del Mese della Prevenzione Dentale di Mentadent è il passo che abbiamo ritenuto più giusto per andare nella direzione di diffondere una maggiore consapevolezza sulla necessità di prevenzione nel campo della salute orale. Gli utenti troveranno nell'hub una serie di informazioni riguardo lo stile di vita, i comportamenti quotidiani e le abitudini di igiene orale. Naturalmente, l'hub informativo non vuole sostituire il ruolo del dentista, ma vuole supportare un'ulteriore sensibilizzazione delle persone, in modo che, nel momento in cui vanno dal dentista, possono avere una discussione più informata e più consapevole". Sono le parole di Ugo De Giovanni, General Manager Personal Care Italia di Unilever, in occasione dell'incontro con la stampa di presentazione del 46esimo mese della prevenzione dentale, svoltasi a Roma e promossa da Andi - Associazione nazionale dentisti italiani e Mentadent.

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