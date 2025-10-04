circle x black
Salute, Padovani (Sin): "Per benessere cervello serve dialogo tra discipline mediche"

04 ottobre 2025 | 10.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo una medicina spesso consolidata su dei sylos dove le discipline non si parlano e invece forse ora è necessario lavorare sull'integrazione di queste e creare dei ponti tra la neuropsichiatria infantile e la neurologia, tra la neurologia e la geriatria sull'asse delle fasi della vita, ma anche con la psichiatria e con la cardiologia". Lo ha detto Alessandro Padovani, presidente della Società italiana di Neurologia (Sin), all'incontro 'Brain Health Inequalities - Idee e strategie per non lasciare indietro nessuno', organizzato da Triennale Milano in collaborazione con Lundbeck Italia nell'ambito dell'Esposizione internazionale  Inequalities. Un'occasione per discutere del diritto di accesso alle cure nell'ambito della salute del cervello.

