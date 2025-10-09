circle x black
Salute: pneumologo Contoli, 'stop fumo, vaccinazione e movimento per pazienti Bpco'

09 ottobre 2025 | 06.50
Redazione Adnkronos
"Stabilizzare la Bpco significa intervenire nei vari aspetti della broncopneumopatia cronica ostruttiva, Bpco, portando beneficio al paziente. Dobbiamo garantire la triplice terapia nei pazienti: stop fumo, vaccinazione e movimento. Miglioriamo così i sintomi e la tolleranza all'esercizio fisico, ma diamo anche un forte aspetto positivo sotto il profilo prognostico a medio-lungo termine, anche in termini di mortalità". Queste le parole di Marco Contoli, direttore Pneumologia territoriale Ausl Ferrara, intervenendo durante l'incontro con la stampa dal titolo "Copd stability: un nuovo obiettivo nella gestione della Bpco", organizzato da Gsk a Milano.

