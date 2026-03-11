circle x black
Salute, steatosi epatica, Zambito (Pd): "Occorrono linee guida chiare e omogenee"

11 marzo 2026 | 08.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La steatosi epatica è una sfida emergente per la sanità pubblica italiana. I dati epidemiologici ci dicono che si tratta di una patologia con numeri in crescita affrontabile positivamente grazie ad un percorso multidisciplinare. C'è bisogno di una presa in carico precoce. Per farlo, tutti i professionisti, con al centro l'epatologo, devono essere inseriti in un percorso chiaro, con linee guida il più possibilmente approfondite e condivise su tutto il territorio nazionale". Lo ha detto Ylenia Zambito, segretario X Commissione del Senato, intervenendo a Roma all'incontro 'Steatosi epatica: una sfida emergente per la sanità pubblica italiana', organizzato proprio su sua iniziativa.

