Salute, Tassi (Lice): "Uniformare Pdta epilessie rare in tutte le regioni"

Per la diagnosi delle epilessie rare “negli ultimi anni sono venuti in aiuto i test genetici che permettono di dare un nome a buona parte delle patologie con cui dobbiamo confrontarci. Uniformare l’applicazione dei percorsi diagnostici terapeutici”, i Pdta, “in tutte le regioni, rappresenterebbe il meglio dell’assistenza” per i pazienti e “le loro famiglie”. Lo ha detto Laura Tassi, past president Lice, Lega italiana contro l’epilessia, è intervenuta a Roma all’incontro 'Oltre l'epilessia: le sfide delle epilessie rare e complesse', promosso da Adnkronos Comunicazione con il contributo non condizionato di Jazz Pharmaceuticals.