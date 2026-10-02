Salute, Tonolo (Anmar): "Campagna per far conoscere sintomi malattia IgG4-correlata"

"Questa campagna è nata per sottolineare quanto questa patologia sia poco, e direi per nulla, conosciuta, ma soprattutto per far emergere quali sono i sintomi, quali sono gli specialisti che dovrebbero prendersene cura e come poi andrebbe preso in carico in paziente", ha dichiarato Silvia Tonolo, presidente di Anmar, presentando 'NON M'IngG4nno', la campagna di sensibilizzazione sulla malattia IgG4-correlata promossa da Amgen insieme ad Anmar e a Apmarr con il patrocinio di Fir e Sir, partita questo pomeriggio con un'esibizione di body-painting alle Colonne di San Lorenzo di Milano.