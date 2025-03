Salute, Travaglia (Italia): "Duplice ruolo aziendale in sfida alimentare"

"Le aziende hanno un duplice ruolo per quanto riguarda la sfida importante dell'alimentazione: continuare a migliorare, attraverso la ricerca scientifica e l'innovazione, la qualità dei loro prodotti, in modo da rendere sempre più adeguati” alle esigenze di oggi, e poi “farsi parte attiva nella comunicazione e nella divulgazione dell'informazione delle buone pratiche e delle corrette abitudini alimentari”. Così Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato di Gruppo Nestlé in Italia, intervenendo all’incontro ‘Nutripiatto: educare al futuro un ‘pasto’ alla volta’, promosso dalla multinazionale insieme ai partner scientifici: Sipps, Società italiana di pediatria preventiva e sociale e il Campus Bio-Medico di Roma.