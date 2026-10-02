Sanità: a 25 anni dal Titolo V il libro su equità e rapporto tra Stato e Regioni

A Palazzo Madama è stato presentato il volume 'La salute contesa. La metamorfosi silenziosa della tutela della salute a 25 anni dal Titolo V', firmato da Francesco Clementi e Antonio Gaudioso. Al centro del confronto, organizzato su iniziativa del senatore Franco Zaffini e della senatrice Sandra Zampa, in collaborazione con Fondazione Roche, la capacità di Stato e Regioni di garantire un accesso equo e uniforme alle cure e la collaborazione istituzionale, dai Livelli essenziali di assistenza alla programmazione dei servizi e alla mobilità sanitaria interregionale. Tra i temi discussi anche il ruolo della Corte Costituzionale e l'equilibrio tra autonomia dei territori e tutela del diritto alla salute.