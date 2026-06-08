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Sanità: Aceti (Salutequità), 'con psoriasi ed ematologia in Pnc decongestione centri ospedalieri'

08 giugno 2026 | 16.19
Redazione Adnkronos
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L'inserimento della psoriasi e delle malattie oncoematologiche croniche nel Piano nazionale della cronicità "sosterrebbe il Servizio sanitario nazionale per le cure ospedaliere. Oggi i centri specialistici sono fortemente affollati: la territorialità aiuterebbe a decongestionarli, razionalizzando e bilanciando meglio i servizi e le cure tra ospedale e territorio. Inoltre verrebbe valorizzato l'importante investimento che il Paese ha stanziato con il Pnrr sul territorio in ottica di assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità e telemedicina". Lo ha detto il presidente di Salutequità, Tonino Aceti, intervenendo a Roma all'appuntamento organizzato con Ail- Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) e Apfiaco - Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, per lanciare un appello congiunto al ministero della Salute e alle Istituzioni per includere subito le due patologie croniche nella programmazione nazionale per garantire equità di accesso alle cure e ridurre le disuguaglianze territoriali e i costi a carico di famiglie e Inps.

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