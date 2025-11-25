Sanità: Bellantone (Iss), 'lasciare a Regioni capacità gestionale'

Al Forum Risk Management "ho sentito parlare di collaborazione leale: è proprio questo il segreto. In linea di massima, in uno Stato efficiente in cui ci siano le Regioni, bisognerebbe avere un coordinamento centrale, lasciando ad esse la capacità gestionale". E' quanto affermato da Rocco Bellantone, presidente dell'Iss-Istituto superiore di sanità, in occasione della ventesima edizione dell'appuntamento annuale degli operatori del Ssn per discutere e proporre soluzioni innovative per l'intero sistema salute.