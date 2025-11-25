circle x black
Sanità: Cartabellotta (Fondazione Gimbe), 'necessario progressivo rifinanziamento pubblico'

25 novembre 2025 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Prima di decidere quante risorse mettere a disposizione e quale riforma attuare, è necessario una visione su quale Servizio sanitario nazionale vogliamo lasciare alle future generazioni. Noi, come Fondazione Gimbe, riteniamo che sia necessario un progressivo rifinanziamento pubblico, parallelo a una stagione di riforme per cambiare le modalità di organizzazione dell'assistenza sanitaria che obbediscono a leggi che ormai hanno più di trent'anni". Così, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, in occasione della ventesima edizione del Forum Risk Management, in svolgimento fino al 27 novembre ad Arezzo. Qui, per quattro giorni, la sanità italiana si è data appuntamento per discutere e proporre soluzioni innovative per l'intero sistema salute.

