Sanità, Cartabellotta (Gimbe): "Ssn sottofinanziato, la politica non va nella direzione di rafforzarlo"

"Se la salute delle persone non è informata da scienza integra e di qualità, rischiamo di peggiorarla". Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, all'Health Journalism Forum di Napoli, traccia il bilancio di 30 anni di cultura delle evidenze: cresciuta fino alla pandemia, poi messa alla prova dalla polarizzazione e dal "trumpismo", tanto che oggi Gimbe deve prima combattere la disinformazione. Sul Ssn denuncia un "sottofinanziamento che i cittadini pagano ogni giorno con carenza di personale, liste d'attesa, pronto soccorso affollati e medici di famiglia introvabili".