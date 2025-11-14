circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità, Cicchetti (Agenas): "Competenze e organizzazione chiave per riforma Ssn"

"Tecnologia, territori e ospedali possono integrarsi solo ripensando le professionalità"

Americo Cicchetti
Americo Cicchetti
14 novembre 2025 | 16.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo alla vigilia di un importante cambiamento del Servizio sanitario nazionale, che abbiamo fortemente voluto attraverso gli investimenti del Pnrr e con il Decreto ministeriale 77 del 2022, con l’obiettivo di portare il Servizio sanitario più vicino ai cittadini. A questo processo abbiamo dedicato molte risorse che stanno trasformando tecnologicamente il sistema grazie alla digitalizzazione, al Fascicolo sanitario elettronico 2.0, all’ecosistema dei dati sanitari e alla piattaforma nazionale di telemedicina. Ma tutto questo richiede una reale trasformazione organizzativa e un aggiornamento delle competenze". Così Americo Cicchetti, commissario straordinario Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali intervenendo, oggi a Roma, all’incontro per il lancio di ‘Officina delle competenze’, l’iniziativa di Johnson & Johnson, realizzata in collaborazione con Altems, l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’università Cattolica del Sacro Cuore.

Sul cambiamento del Ssn, Cicchetti evidenzia che si tratta di "riconnettere ciò che accade sul territorio con le competenze specialistiche degli ospedali. Ciò implica la revisione dei profili di ruolo e, di conseguenza, del modello di competenze necessario per operare in modo efficace. Analizzare e comprendere i gap - conclude - è fondamentale per raggiungere questo obiettivo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Officina delle competenze Agenas l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Americo Cicchetti Altems l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’università Cattolica del Sacro Cuore.
Vedi anche
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza