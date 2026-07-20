Sanità: Conforti (EpaC), 'più informazione su Mash, nota come malattia del fegato grasso'

"Oggi è l'inizio di una nuova era dell'informazione dedicata a questa patologia, che è sempre stata chiamata 'malattia da fegato grasso' che, negli anni è stata declinata con una nuova nomenclatura che è di difficile comprensione per i pazienti. È quindi importante l'informazione, sia ai pazienti che alla popolazione generale, perché se ne deve parlare sempre di più". Lo ha detto Massimiliano Conforti, presidente di EpaC Ets, partecipando a Milano all'incontro organizzato da Madrigal, dedicato alla Mash, la steatoepatite associata a disfunzione metabolica, malattia cronica e progressiva che rappresenta la seconda causa di trapianto di fegato in Italia.