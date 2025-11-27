Sanità: Giannotti (Forum Risk Management), 'dopo anni al via nuovo Piano socio sanitario nazionale'

"Per la prima volta dopo tanti anni, con il confronto tra tutti gli assessori regionali, il ministero e l'Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, si lancia il nuovo Piano socio sanitario nazionale, che non c'era più in Italia dal 2007. Sono orgoglioso che le Regioni abbiano scelto il Forum di Arezzo per lanciare questo grande e importante strumento di programmazione e progettazione che è" di riferimento "per obiettivi e interventi di riforma". Così, Vasco Giannotti, presidente Forum Risk Management in Sanità, in occasione della ventesima edizione dell'evento annuale.