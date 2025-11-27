circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità: Giannotti (Forum Risk Management), 'dopo anni al via nuovo Piano socio sanitario nazionale'

27 novembre 2025 | 09.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Per la prima volta dopo tanti anni, con il confronto tra tutti gli assessori regionali, il ministero e l'Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, si lancia il nuovo Piano socio sanitario nazionale, che non c'era più in Italia dal 2007. Sono orgoglioso che le Regioni abbiano scelto il Forum di Arezzo per lanciare questo grande e importante strumento di programmazione e progettazione che è" di riferimento "per obiettivi e interventi di riforma". Così, Vasco Giannotti, presidente Forum Risk Management in Sanità, in occasione della ventesima edizione dell'evento annuale. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza