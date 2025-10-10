Sanità: Grimaldi (Anmco), 'rafforzare prevenzione cardiovascolare investendo su diagnosi precoce'

"È arrivato il momento di spingersi oltre l'ospedale e rafforzare la prevenzione investendo sulla diagnosi precoce, sui corretti stili di vita e sull'identificazione dei principali fattori di rischio come ipercolesterolemia, diabete, fumo e ipertensione. Abbiamo trovato terreno fertile al ministero della Salute per collaborare su questi progetti e per renderli più efficaci sul territorio". Così Massimo Grimaldi, presidente dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco), intervenendo agli Stati Generali 2025 a Roma.