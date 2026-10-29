Sanità, Mandorino (Cittadinanzattiva): "Liste d'attesa, costi e servizi lontani. L'accesso alle cure è la prima emergenza"

"Oggi la metà delle segnalazioni che ci arrivano riguarda l'accesso alle cure". Lo ha detto Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, all'Health Journalism Forum in corso al Cardarelli di Napoli. Tempi di attesa, spese di tasca propria e desertificazione dei servizi sanitari le criticità principali indicate dai cittadini, che restano invece poco consapevoli delle Case della comunità, spesso "costruite o ristrutturate, ma non ancora aperte e utilizzabili". Mandorino ha richiamato anche il ruolo dell'informazione e dell'alfabetizzazione sanitaria, che deve trattare "il cittadino da adulto e non da bambino".