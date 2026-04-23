Sanità: medicina digitale, studio propone il Gdmp come modello di governance dinamica

La continua evoluzione della medicina digitale rende necessario di un cambio di paradigma nella gestione delle nuove tecnologie. Per garantire la sicurezza e sostenere un’implementazione equa in contesti e popolazioni eterogenee, i modelli regolatori tradizionali, fondati su approcci statici e centrati sul prodotto, mostrano sempre più i loro limiti: servono forme di governance dinamiche. È il cuore dell’articolo ‘Toward global standards for SaMD: introducing a proposal for Good Digital Medicine Practices (Gdmp)’ - a firma di Alfredo Cesario, amministratore delegato di Gemelli Digital Medicine & Health (Gdmh), e Federico Chinni, General Manager di Ucb Pharma Italia e nel comitato di presidenza di Farmindustria - pubblicato recentemente su ‘npj Digital Medicine’, rivista del gruppo Nature.

Il Software as a Medical Device (SaMD), cioè il software destinato a uno o più scopi medici (diagnosi, prevenzione, monitoraggio o trattamento) che opera in modo autonomo, senza necessità di essere integrato in un hardware medico - sottolinea lo studio - sta ridefinendo in profondità il panorama tecnologico, regolatorio e clinico dell’assistenza sanitaria contemporanea. Gli approcci normativi però restano ancorati a presupposti tipici dei dispositivi medici tradizionali - sviluppo lineare, caratteristiche prestazionali fisse e profili di rischio prevedibili - risultando obsoleti in un’epoca dominata da sistemi digitali adattivi, basati sui dati e aggiornamenti continui.

In questo contesto il modello Gdmp si pone come una proposta strutturata per armonizzare la supervisione globale del SaMD, inclusi i sistemi basati su intelligenza artificiale. Il framework individua alcuni pilastri fondamentali: validazione continua delle soluzioni digitali; trasparenza e supervisione degli algoritmi; gestione del ciclo di vita proporzionata al rischio; integrazione delle evidenze generate nel mondo reale e convergenza normativa a livello internazionale. Nel loro insieme, tali elementi delineano un’infrastruttura operativa per una governance moderna della medicina digitale. Il modello Gdmp descritto nello studio propone un’impostazione operativa articolata su 5 dimensioni: integrazione dei sistemi di qualità; validazione clinica continua; supervisione degli algoritmi adattivi; monitoraggio delle performance nel mondo reale e convergenza regolatoria internazionale. L’obiettivo - spiegano gli autori - non è introdurre un nuovo standard formale, ma “offrire una struttura di riferimento capace di supportare l’evoluzione delle politiche regolatorie e dei modelli di implementazione della medicina digitale”, in una prospettiva globale e dinamica.

“Con le Gdmp - chiarisce Cesario - proponiamo un passaggio culturale prima ancora che tecnico: dalla semplice adozione dell’innovazione alla sua piena governabilità lungo tutto il ciclo di vita, in un’ottica di responsabilità, evidenza e valore per il sistema salute”. Aggiunge Chinni, da tempo impegnato in Farmindustria anche come coordinatore del Gruppo Strategico Digital & Connected Care: “Il framework Gdmp nasce per rendere operativi principi già condivisi, traducendoli in pratiche concrete capaci di accompagnare lo sviluppo e la validazione delle soluzioni digitali in contesti reali e dinamici”. La crescente complessità delle soluzioni digitali “richiede modelli di governance capaci di accompagnarne l’intero ciclo di vita, assicurando integrazione clinica, monitoraggio continuo e coerenza con gli standard di qualità”, rimarca Giampaolo Tortora, Presidente di Gdmh e direttore del Comprehensive Cancer Center della Fondazione policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Roma.

La pubblicazione assume rilievo anche sul piano sistemico. Con la medicina digitale non è più sufficiente accelerare l’innovazione, ma è necessario renderla valutabile, interoperabile e sostenibile nel tempo, garantendo sicurezza clinica, trasparenza e capacità di monitoraggio lungo l’intero ciclo di vita delle soluzioni digitali. Nell’articolo, inoltre, viene riconosciuto il contributo del contesto istituzionale italiano, in particolare dell’Intergruppo Parlamentare sulle Terapie Digitali e la Sanità Digitale, presieduto dall’onorevole Simona Loizzo, e del relativo Comitato Tecnico-Scientifico, coordinato da Franco Bruno, quale spazio di confronto che ha accompagnato la maturazione delle riflessioni sui modelli di governance e sull’evoluzione del quadro normativo della medicina digitale. La pubblicazione su npj Digital Medicine si configura quindi come un contributo al dibattito internazionale su standard e pratiche condivise, rafforzando il posizionamento dell’Italia in un ambito strategico come quello della medicina digitale e offrendo una base autorevole per promuovere una trasformazione dell’healthcare fondata su qualità, responsabilità e valore pubblico.

La sfida, oggi - come emerge dallo studio - non è semplicemente introdurre nuove tecnologie, ma metterle nelle condizioni di essere valutate, governate e scalate secondo criteri rigorosi, condivisi e internazionalmente credibili. Per questo gli autori ribadiscono l’impegno a sostenere lo sviluppo di ecosistemi collaborativi nei quali ricerca, assistenza, industria e istituzioni possano concorrere alla definizione di modelli avanzati per la digital health.