Sanità: Nardi (Anmco), 'associazione spina dorsale della cardiologia in Italia'

"L'Anmco è la vera spina dorsale della cardiologia italiana perché rappresenta i grandi atenei e ospedali, ma anche le realtà territoriali più piccole. Essere in un luogo istituzionale insieme ai decisori politici e alla società civile, significa costruire insieme una traiettoria comune per curare in modo sempre più appropriato, efficiente ed efficace i nostri pazienti". Lo ha detto. Federico Nardi, presidente designato Anmco, Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, partecipando agli Stati Generali 2025 dell'associazione a Roma.