Sanità, Niolu (Tor Vergata): “Patologie psichiatriche in aumento, diffusione sempre più precoce”

“In questo momento le patologie psichiatriche più diffuse nel nostro Paese sono quelle dell'area affettiva, dell'area depressiva e dell'ansia. Sono quadri in crescita soprattutto nei giovani, negli adolescenti, ma non solo, anche nei bambini, cioè sono sempre più precoci e riguardano anche la salute mentale perinatale” ha spiegato Cinzia Niolu, professore di psichiatria università Roma Tor Vergata, all’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ promosso a Palazzo dell’informazione a Roma da Lundbeck Italia, azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese.