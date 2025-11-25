Sanità: Nisticò (Aifa), 'tutela salute dei cittadini è obiettivo comune'

"L'Italia ha delle grosse individualità, dove a volte manca lo spirito di squadra. Pertanto, è fondamentale lavorare in collaborazione e con lealtà tra tutte le istituzioni per raggiungere l'obiettivo comune della tutela della salute dei cittadini. Per tale ragione, occasioni come queste sono ottime per incontrarsi, per fare proposte e condividere idee. Si tratta di un laboratorio scientifico molto valido". Sono le parole di Robert Nisticò, presidente di Aifa - Agenzia italiana del farmaco, alla ventesima edizione del Forum Risk Management, in svolgimento fino al 27 novembre ad Arezzo. Qui, per quattro giorni, la sanità italiana si è data appuntamento per discutere e proporre soluzioni innovative per l'intero sistema salute.