Sanità: Rasi, 'Aifa può aiutare Regioni ad ottimizzare risorse'

02 ottobre 2025 | 07.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi è stata fatta un'importante rassegna di tutte le metodologie e differenze che esistono per la messa a disposizione dei farmaci ai cittadini nelle varie regioni, da cui emerge come lo scambio di questi dati e di alcune informazioni preziose che ha l'Aifa - Agenzia italiana del farmaco sarebbe estremamente importante per le Regioni in termini di velocità, efficienza, ma soprattutto di utilizzo ancora più razionale delle risorse". Così Guido Rasi, consulente del ministro della Salute, in merito a quanto emerso dallo studio dell'università del Piemonte orientale sull'efficienza del sistema di scambio d'informazioni tra l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e le Regioni, condotto in Veneto, Emilia-Romagna, Campania e Puglia. I risultati dello studio sono stati presentati nel corso del convegno nazionale 'Dati da Aifa a Regioni: Flussi informativi a supporto delle politiche regionali e possibili modelli di integrazione di dati e informazioni fra Aifa e Regioni', tenutosi a Roma.

